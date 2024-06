Als Fernsehfilm der Woche zeigt das ZDF Der Gejagte – Im Netz der Camorra, die Fortsetzung des im September 2021 ausgestrahlten Zweiteilers Im Netz der Camorra. Matteo DeCanin (Tobias Moretti) will seine Mafia-Vergangenheit hinter sich lassen und gegen seinen alten Clan aussagen. Als Kronzeuge erhält er mit seiner Familie eine neue Identität. Doch als Matteos Tochter Laura (Antonia Moretti) fluchtartig den Zeugenschutz verlässt, bringt sie sich damit in große Gefahr. Carabiniere Erlacher (Harald Windisch) verfolgt ihre Spur, doch sie gerät in die Fänge der Camorra. Matteo muss Laura finden, bevor ihr Leben gegen sein eigenes eingesetzt wird.



Die dreiteilige Reihe Die großen Crashs in ZDFinfo behandelt die größten wirtschaftlichen Einschnitte, die starken Einfluss auf die Weltgeschichte genommen haben. Alle drei Folgen Weltwirtschaftskrise 1929, Ölkrise 1973 und Finanzkrise 2008 sind bereits ab 28. Mai in der ZDFmediathek abrufbar.