Schulsystem ein Stück digitaler gestalten

Voß: Dieses Netzwerk ist ein "Muss", und es sollten alle Schulformen davon profitieren, Partnerschulen sollten in zentraler Lage zu anderen Schulen gewählt werden. Dadurch profitieren die umliegenden Schulen. Es sollten gezielte Aktionen mit Akteuren durchgeführt werden. Viele Schulen suchen solche Möglichkeiten eines Netzwerks. Das "ZDF goes Schule"-Netzwerk wird für Kinder und Jugendliche so bekannt gemacht und damit greifbar. "ZDF goes Schule" sollte eine eigene Task-Force haben, um das Netzwerk zu gestalten in Zusammenarbeit mit den Schülern und Lehrern. Heutige Schüler sind sehr neugierig und aufgeweckt. Ich habe in der Corona-Zeit, als viele Ganztagsschulen keine Freizeitprogramme mehr anbieten konnten, eine Umwelt- und Naturschule gegründet. Ich bin mit Eltern, Klassen, Lehrern und Schülern auf Spurensuche durch den Wald gezogen. Innerhalb kürzester Zeit konnte ich die Kita- und Schulanfragen nicht mehr bewältigen und habe Unterstützung gesucht und gefunden, in kurzer Zeit hatte ich ein Netzwerk in Brandenburg aufgebaut. Seit 2 Jahren gehört das Programm sogar zum Oberschulen-Alltag, und lädt die Schüler auf Exkursion ein.