Als angehende Mediendesigner begleiten Sie die grafische Betreuung verschiedener Sendungen des ZDF in unserem Geschäftsfeld Design. Das Geschäftsfeld unterstützt die Redaktionen des ZDF in Fragen des Grafikdesigns und der täglichen Gestaltung der Grafikinhalte der Sendungen, z.B. die aktuellen Nachrichtenformate, Sport- und Informationssendungen, Dokumentationen sowie die Sender 3sat, Arte und deren Onlineplattformen.

Sie werden die Bereiche Infografik, 3D-Grafik, Virtualität und Augmented Reality kennen lernen. Konzeptionelles Arbeiten gehört natürlich auch dazu. In Zusammenarbeit mit den Redaktionen und den ZDF-Designern werden Sie viele interdisziplinäre Erfahrungen sammeln können. Da Sie während des 3-jährigen Studiums alle 3 Monate zwischen den Standorten Mainz und Ravensburg pendeln, ist ein hohes Maß an Flexibilität gefragt. Sie werden in unseren verschiedenen Teams mitarbeiten und mit vielen Bereichen des ZDF in Kontakt kommen.