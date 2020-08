Als angehende/r Data Scientist begleiten Sie die programmlichen Entscheidungen des ZDF aus der Perspektive der IT: Große Datenmengen zu steuern und aus ihnen Empfehlungen abzuleiten ist eine zunehmend wichtige Aufgabe in einer Welt verschiedener Ausspielwege von den linearen TV-Sendern ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat, Arte, Phoenix KiKA über die ZDFmediathek und funk bis zu Social Media Angeboten des ZDF. Sie werden viele Bereiche kennenlernen, bei denen die IT die Entwicklung, Produktion und Publikation der Inhalte unterstützt. Dabei lernen Sie, wie die Programmplanung eines Senders mithilfe von Machine Learning gesteuert wird oder warum Big Data und Echtzeit-Analysen für die Erfolgsmessung und Entscheidungsfindung notwendig sind. In interdisziplinären Projekten werden Sie Erfahrungen in Bereichen wie der Programmplanung, Medienforschung oder der IT-Koordination von Analyse- und Steuerungssystemen sammeln.



Da Sie während des 3-jährigen Studiums alle drei Monate zwischen den Standorten Mainz und Ravensburg pendeln, ist ein hohes Maß an Flexibilität gefragt. Sie werden in verschiedenen Teams mitarbeiten und mit vielen Bereichen des ZDF und des ZDF-Verbunds (inkl. unserer Tochterunternehmen) in Kontakt kommen.