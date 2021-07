Ihr Schulabschluss liegt in greifbarer Nähe – oder noch nicht lange zurück?



Ihre Studienordnung schreibt Praktika vor?



Unsere Praktika eignen sich bestens für interessierte und engagierte Menschen, die unverbindlich – aber keinesfalls oberflächlich – in alle redaktionellen und nicht-redaktionellen Bereiche der Medienbranche (z. B. Produktion, Logistik, Verwaltung, IT oder das Justitiariat) hineinschnuppern wollen.

Und nicht nur das: Sie können sich bei uns auch für juristische Wahlstationen bewerben.



Das ZDF ist Unterzeichner der Charta der Vielfalt und setzt sich im Unternehmen für Chancengleichheit ein. Das heißt, alle Mitarbeitenden können ihre Talente einbringen. Deshalb sind wir daran interessiert, Menschen aus allen Gruppen der Gesellschaft und unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen zu gewinnen. Menschen mit Behinderung (mindestens GdB 50) werden im Einstellungsverfahren bei gleicher fachlicher und persönlicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.