die Ausbildung beginnt jährlich am 1. September und dauert dreieinhalb Jahre

Sie werden im ZDF-Sendezentrum in Mainz ausgebildet

die Berufsschule besuchen Sie im Blockunterricht ebenfalls in Mainz



Vor Abschluss des Ausbildungsvertrages findet eine ärztliche Untersuchung statt.



Mit steigender Qualifikation und Berufserfahrung variieren die Praxiseinsätze und das Spektrum an möglichen Tätigkeiten wird vielfältiger. Die Ausbildung ist breit angelegt und stark technisch orientiert.



Achtung: In einigen Lehrberufen können Sie in Deutschland – abhängig von Ihrem Schulabschluss – Ihre Ausbildungszeit verkürzen. Das ist wegen der umfangreichen Ausbildungsinhalte beim ZDF nicht möglich.