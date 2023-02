Girls' Day 2023 – Ein Tag beim Fernsehen

Du besuchst eine der Jahrgangsstufen 8-10? Dann melde Dich an und schau mit uns im Sendezentrum in Mainz hinter die Studio-Kulissen und bekomme einen Einblick in die vielfältigen Berufe, in denen man im ZDF arbeiten kann. Lerne unsere Auszubildenden kennen, die Mediengestalter*in Bild und Ton werden wollen oder Fachkraft Veranstaltungstechnik, Kameramann oder -frau, Cutter*in oder Berufskraftfahrer*in.



Das ZDF ist ein modernes Medienunternehmen, das die Meinungslandschaft in Deutschland mitgestaltet. Wir verankern Werte in der Gesellschaft – und leben diese als Arbeitgeber nach innen: Demokratie und Unabhängigkeit, Freiheit und Vielfalt, Respekt und Kollegialität.



Neben unserem analogen Fernsehprogramm bieten wir ein breites digitales Angebot auf vielen verschiedenen Plattformen. Wir denken Medien weiter, greifen als zukunftsorientiertes Unternehmen technologische Entwicklungen früh auf und entwickeln sie weiter.