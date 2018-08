Der Geschäftsbereich Archiv-Bibliothek-Dokumentation (GB ABD) des ZDF bildet befristet für zwei Jahre zusammen mit der Hochschule Darmstadt eine/n Hochschulabsolventin/en (w/m) im Rahmen eines Traineeprogramms zur/zum wissenschaftlichen Dokumentarin / Dokumentar (Information Specialist) aus.



Während des Traineeprogramms lernen Sie die Methoden moderner filebasierter Archivierung sowie der Informationsbeschaffung und -bereitstellung für den journalistischen Workflow kennen. Eingebunden in das Programm ist im zweiten Jahr eine fachtheoretische Ausbildung in mehreren Blöcken an der Hochschule Darmstadt mit dem staatlich anerkannten Abschluss als „Wissenschaftliche Dokumentarin/Wissenschaftlicher Dokumentar“.



Inhalte des Traineeprogramms sind u. a.



Formalerfassung und inhaltliche Erschließung, Selektion, Abstracting und Indexierung von Fernsehsendungen und Drehmaterialien

Methoden der Informationsaufbereitung und -bereitstellung sowie der Beurteilung der Informationsqualität und -relevanz

Vermittlung von Recherchetechniken und -strategien für interne und externe Informationsdatenbanken sowie im Internet

Mitarbeit in Projekten zur Optimierung vorhandener Informationssysteme und zur Implementierung neuer Tools sowie zur Verbesserung der archivisch-dokumentarischen Workflows



Die Trainee-Ausbildung erfolgt hauptsächlich am ZDF-Hauptstandort in Mainz. Eventuell sind Hospitanzen in einem ZDF-Studioarchiv möglich. Die fachtheoretische Ausbildung im zweiten Jahr findet am Mediencampus Dieburg der Hochschule Darmstadt statt.