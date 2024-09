I. Strategie

Die Inhalte des ZDF, also seine Programme, sind den publizistischen, ethisch-moralischen und gesellschaftlichen Standards sowie den rechtlichen Vorgaben der Sachlichkeit, Objektivität, Ausgewogenheit, Unabhängigkeit und Fairness verpflichtet und haben mit Blick auf Gesellschaft und Umwelt als positiv einzuordnende Auswirkungen. Die Beitragszahlenden haben einen Anspruch darauf, dass ihr Rundfunkbeitrag effizient eingesetzt wird und sich in einem ausgewiesenen Qualitätsangebot niederschlägt. Dabei ist nachvollziehbar, dass eine exakte Messung des Public Value oder auch die Quantifizierung der Wirkung externer Effekte mit Blick auf umweltfreundliches und klimaschonendes Verhalten von Rezipienten schwierig ist. Was als gesellschaftlich wertvoll angesehen wird, ist in hohem Maße kontextabhängig. Darüber hinaus werden im Medienbereich verschiedene Messansätze kombiniert. Diese Methodenvielfalt drückt sich in der Anwendung quantitativer Messungen (z. B. Reichweiten) oder qualitativer Bewertungen (z. B. Glaubwürdigkeit) aus. Bei beiden Ansätzen belegt das ZDF Spitzenplätze in der Medienbranche, so ist es etwa seit 12 Jahren Marktführer im deutschen Fernsehmarkt (Marktanteil 2023: 14,6 Prozent vor der ARD mit 11,9 Prozent und RTL mit 7,9 Prozent). Und das Vertrauen in die Medienangebote des ZDF ist hoch. In einem Umfeld, in dem das Gesamtvertrauen der Deutschen in die Medien gesunken ist, liegt das ZDF auf Platz 2 der frei genannten Medienangebote, denen die Befragten besonders vertrauen. (Quelle: Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen 2023, Media Perspektiven 9/2024.) Für 77 Prozent der Befragten (Forschungsgruppe Wahlen, 11/2023) ist das ZDF wichtig für die Gesellschaft, 69 Prozent sind der Meinung, dass das ZDF mit seiner journalistischen Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer demokratischen Gesellschaft leistet.