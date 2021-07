Programmplanung & Medienforschung

Die ZDF-Medienforschung untersucht das Nutzungsverhalten im Medienmarkt über die verschiedenen Plattformen hinweg - vom klassischen Fernsehen bis hin zu Social Media. Sie versorgt die verschiedenen Unternehmensbereiche mit entsprechenden Informationen und berät Entscheidungsträger bei Programmplanung und -entwicklung. Die Abteilung führt hierfür sowohl qualitative Untersuchungen als auch quantitative Analysen durch. Der Standort ist Mainz.



Folgende Aufgaben werden auf Sie zukommen:



Kennenlernen der verschiedenen Teams und ihrer Arbeit

Kennenlernen diverser Analysetool und Einarbeitung in das Auswertungssystem der AGF

Unterstützung bei der Durchführung von quantitativen Analysen und bei der Erstellung von Präsentationen und Berichten

Eigenständige Beantwortung von Anfragen und Teilnahme an Abteilungsterminen

Sie sollten folgende Interessen und Kenntnissen mitbringen:



Vorkenntnisse im Bereich Datenanalyse von Vorteil

sicherer Umgang mit MS-Office

sehr gute analytische Fähigkeiten

Verantwortungsbewusstsein sowie Engagement und Erfolgswille in der Aufgabenbewältigung

Teamfähigkeit

Termin:

20.09.2021 - 12.11.2021

08.11.2021 - 31.12.2021



Bitte beachten Sie, dass ein Praktikum beim ZDF an verschiedene Voraussetzungen geknüpft ist. So sind z. B. nach einem ersten, berufsqualifizierenden Abschluss ausschließlich Pflichtpraktika möglich. Dies gilt auch für Masterstudiengänge.



Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Onlinebewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung. Bitte geben Sie in Ihrem Anschreiben das Stichwort Medienforschung. an, damit wir die Bewerbung zuordnen können - Vielen Dank.



Rückfragen beantworten wir gern unter zinke.s@zdf.de oder aktas.g@zdf.de