Im Rahmen des TeleVisionale in Baden-Baden wurde die Produktion Ich bin! Margot Friedländer von Hannah und Raymond Ley mit dem 3sat-Publikumspreis ausgezeichnet.



Das Dokudrama widmet sich der Lebensgeschichte der heute 103-jährigen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Ihre persönlichen Schilderungen bilden den Leitfaden des Films. 1943 taucht die damals 21-Jährige vor der Gestapo unter, versteckt sich in Berlin und ist auf das Wohl und die Gnade ihrer Helfer angewiesen, die ihre Situation oft auch ausnutzen. Sie färbt sich die Haare und lässt sogar ihre Nase operieren, um unerkannt zu bleiben.



Das Autorenteam Hannah und Raymond Ley hat sie in vielen Stunden zu ihrem Überlebenskampf befragt und unwiederbringliche Aussagen gesammelt, die im Film die Inszenierung umrahmen. Ihre jungen Jahre werden verkörpert von Julia Anna Grob, die in ihrer ersten großen Rolle in Erscheinung tritt. Neben ihr spielen Ilona Schulz und Peter Lewys Preston vor der Kamera von Martin L. Ludwig und unter der Regie von Raymond Ley. Mit Gastauftritten an der Produktion beteiligt sind Iris Berben, Charly Hübner, Herbert Knaup und Axel Prahl. Die Redaktion haben Stefan Brauburger und Anja Greulich von der Redaktion Zeitgeschichte.



Das ZDF hat das 90-minütige Dokudrama, das in der ZDFmediathek abrufbar ist , zum 85. Jahrestag der Novemberpogrome 1938 ausgestrahlt.



Ich bin! Margot Friedländer hat dieses Jahr bereits mehrere Auszeichnungen erhalten:





Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie "Bester Fernsehfilm" und in der Kategorie "Beste Montage/Fiction"

Robert-Geisendörfer-Preis in der Kategorie "Fernsehen"

Blauer Panther für Buch und Regie in der Kategorie "Kultur und Bildung"