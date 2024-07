Tanzen gegen alle Widerstände



„Tanzen ist ein Hobby für Kinder reicher Eltern“, wiegelte sein Vater ab. Doch den indischen Hip-Hopper Manish Chauhan hatte das Ballett-Fieber gepackt. Seinen Traum, ein professioneller Tänzer zu werden, wollte er trotz aller Widerstände verfolgen.



Manishs märchenhafte Geschichte, die die amerikanischen Regisseurinnen Leslie Shampaine und Pip Gilmour mit ihrem Team für ihre Charakter-Studie über mehrere Jahre dokumentarisch begleitet haben, wurde nun beim 29. Shanghai TV Festival am 01.07.2024 mit dem Magnolia Award für den Besten Dokumentarfilm ausgezeichnet.



Vom indischen Fernsehen wurde Manish Chauhan schon früh durch einen Talentwettbewerb entdeckt. Doch von seinem Weg auf die internationale Ballett-Bühnen ließ er sich dadurch nicht abbringen. Sein Tanzlehrer, der 70-jährige israelisch-amerikanische Ballettmeister Yehuda Maor, spielte dabei eine entscheidende Rolle. Leslie Shampaine, selbst ausgebildete Ballett-Tänzerin, und Pip Gilmour begleiteten die Entwicklung des interessanten Schüler-Lehrer Duos mit eindrucksvollen Bildern. Nach der Preisverleihung in Shanghai kehrte sie wieder nach Indien zurück, wo sie sich mit dem Film auf einer Impact-Tournee befindet. Mitte Juli wird Call Me Dancer die Mumbai-Premiere im NCPA (National Centre for the Performing Arts) feiern.



Ihre TV-Premiere in Europa hatte die ZDF/ARTE Koproduktion (Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz) am 21.1.2024 auf ARTE.