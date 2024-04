NANO vom 19. April 2024: Mammographie-​Screening wird ausgeweitet

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Regen normalerweise eine Seltenheit. Im Rahmen eines Wolken-Impfprogramms, dem so genannten Cloud-Seeding, erzeugt das Nationale Zentrum für Meteorologie in Abu Dhabi den Regen dann künstlich. Dazu werden mit kleinen Propellerflugzeugen Salzpartikel in die Luft geschossen, die das Wasser binden und Regen erzeugen sollen. Die Regenmengen, die Dubai in letzten Tagen unter Wasser setzten, sind jedoch nicht von den Regenmachern verursacht worden.