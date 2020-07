Am Puls Deutschlands #5JahreWirSchaffenDas

Jochen Breyer will den Versuch unternehmen, mit dem zeitlichen Abstand jetzt hoffentlich etwas sachlicher auf alles schauen zu können. Bilanz ziehen im Format „Am Puls Deutschlands“. Dafür will er von den Zuschauern und Usern wissen: haben wir es denn geschafft? Beziehungsweise: sind wir auf dem Weg dahin? Oder nicht? Was läuft gut, was läuft noch nicht gut? Und wie hat die Debatte damals uns als Gesellschaft verändert? Wie steht es um die mehr als 1 Millionen Menschen, die nach Deutschland kamen und Asyl beantragten? Wie viele Menschen, die damals kamen, sind überhaupt noch da?