Am Puls Deutschlands

Längst ist klar: Nicht nur in den USA oder Großbritannien – auch hierzulande steigt die Zahl derer, die unzufrieden ist. Menschen, die mit diesem Land und mit seiner Politik nicht mehr zufrieden sind. Menschen, die sich abgehängt, nicht verstanden fühlen „von denen da oben“, die von Politik und Medien nichts mehr erwarten, die dem System nicht mehr trauen. Aber wissen wir wirklich, warum die Menschen so unzufrieden, so wütend und ablehnend sind? Diese Frage treibt den Moderator des ZDFmorgenmagazins um. Unter dem Hashtag #wasmichandeutschlandstört hört Jochen Breyer in den Wochen vor der Wahl ins Land hinein, fragt, was die Menschen Deutschland ganz konkret stört. Ganz offen und unvoreingenommen – egal, ob es um das Thema Flüchtlinge oder um Probleme in einer Stadt oder Gemeinde geht. Doch Breyer ist das nicht genug: Er reist zu denjenigen, die ihre Wut, ihre Skepsis oder auch ihre Angst geschildert haben. Er trifft sie in ihrem Zuhause, kommt mit ihnen ins Gespräch, hört wirklich zu.