wasdiepolitikfalschmacht

In den Wochen vor der Bundestagswahl 2017 war Jochen Breyer erstmals „am Puls Deutschlands“ unterwegs.– tausende Mails, Postings und Kommentare kamen zusammen. Die am häufigsten genannten Themen griff das Filmteam auf. Jochen Breyer besuchte einige der Menschen, die ihm geschrieben hatten, und aus dem Mosaik der Gespräche entstand so ein spannendes Bild Deutschlands kurz vor der Wahl. Auch in seiner neuen Dokumentation wird Jochen Breyer wieder in das Land hineinhorchen und ihm den Puls fühlen.