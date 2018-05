Doku | Am Puls Deutschlands - Jochen Breyer über "Am Puls Deutschlands"

#wasmichandeutschlandstoert - mit diesem Hashtag will ZDF-Reporter Jochen Breyer in den Wochen vor der Bundestagswahl Meinungen und Eindürcke sammeln: Was konkret stört die Menschen, was soll anders werden. Im ZDFmorgenmagazin stellt er sein Projekt vor.