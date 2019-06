Im Anschluss an den Aufruf werden ausgewählte Protagonisten besucht. Die Auswahl ist dabei ausgewogen und spiegelt die Zuschriften von #wasmichimostenstoert: Jochen Breyer besucht Reiche wie Arme, Männer und Frauen, Junge und Alte, mit und ohne Migrationshintergrund und lässt sich von ihnen zeigen, was im Osten ihrer Meinung nach schief läuft. Vor allem aber hört er ihnen zu – was bewegt sie, was sind ihre wirklichen Probleme?