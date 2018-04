Doku | Am Puls Deutschlands - Aufruf zu #wasfuermichdeutschist

ZDF-Reporter Jochen Breyer fühlt Deutschland erneut den Puls. Er fragt „Was ist für Sie deutsch?“, will wissen, was für die Menschen zu Deutschland gehört und was nicht. Wieder ist eine Kampagne in den sozialen Netzwerken die Grundlage der Dokumentation. …