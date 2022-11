Als ältester Sohn von Queen Elizabeth II. und Thronfolger liegt von Anfang an eine große Verantwortung auf Charles' Schultern. Er versucht, seiner Rolle gerecht zu werden und die hohen Erwartungen seiner Eltern zu erfüllen. Sein Vater, Prinz Philip, will ihn zu einem "ganzen Kerl" erziehen, schickt ihn auf das Internat Gordonstoun in Schottland, das auch er einst besucht hat.



Doch Charles ist schüchtern und wird von seinen Mitschülern gemobbt. Prinz Philip ist enttäuscht von seinem Sohn, der so ganz anders ist als er selbst. Die Queen wünscht sich eine standesgemäße Frau für Charles – und einen Erben. Je älter der Kronprinz wird, desto größer der Druck. Charles gilt als der begehrteste Junggeselle der Welt. Viele Frauen umschwärmen ihn und machen sich Hoffnungen, "die Richtige" zu sein. Doch der Prinz kann seine große Liebe Camilla nicht vergessen. In ihr hat er eine Seelenverwandte gefunden, kann sich so geben, wie er ist. Auch als Camilla bereits mit Andrew Parker Bowles verheiratet ist, setzen die beiden ihre heimliche Affäre fort.



Die Queen und Prinz Philip sehen nur eine Chance, die Sache zu beenden: Sie müssen eine Frau für ihren Sohn finden. Im Sommer 1980 kommt es zu einem arrangierten Treffen zwischen dem Kronprinzen und einer 19-Jährigen, die das Haus Windsor für immer verändern wird.