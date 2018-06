Hitler und die Frauen

Doch war Eva Braun nicht die einzige Frau, die in Hitlers Leben eine Rolle spielte. Was brachte diese Frauen dazu, Hitler zu folgen? Was, sich von ihm blenden oder "benutzen" zu lassen? Der Film dokumentiert - mit Aussagen von Historikern, Psychologen und Zeitzeugen - den neuesten Stand der Forschung und setzt sich kritisch mit Mythen und Spekulationen auseinander.



Ganz generell gilt: Frauen hatte Hitler nie geachtet. Er wurde geliebt, doch lieben konnte er nicht. Er mochte Frauen, die ihm unterlegen waren, Mädchen-Frauen, die nicht widersprechen durften. Frauen hatten ihm zu dienen, aber keine Ansprüche zu stellen.