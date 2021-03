Making-of Auguste Victoria

Für die Dreharbeiten sind sie auf das ZDF-Gelände in Mainz gekommen. In einer Büroflucht im Erdgeschoß, die vor Jahren durch einen Wasserschaden unbrauchbar geworden war, hat das ZDF ein kleines Schlossinterieur nachbauen lassen. Vorbild ist die ZDF-Hochglanzproduktion „Kaisersturz“ aus dem Jahr 2018, die jedoch in echten Schlössern gedreht wurde.



Als die erste Klappe fällt, ist das Team zufrieden: die Illusion ist gelungen – die kaiserliche Wohnkultur in alten ZDF-Büros überzeugt.