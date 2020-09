Webdoku: Melitta Sallai - Ein Weltenleben

Es folgen bunte Jahre zwischen den Welten: Melittas Weg führt zu einem General in Frankreich, einem Priester in Portugal und einer Kaffeepflanzung in Angola. Eine Suche nach dem Platz in der Welt. In Afrika findet sie in den 1960er Jahren eine neue Heimat, sie bekommt Kinder, eine Familie entsteht. Doch die Weltgeschichte holt Melitta ein zweites Mal ein. Im Schatten des Kalten Krieges bricht in Angola der Bürgerkrieg aus, das Leben wird zunehmend unsicher. Wieder droht Melitta der Verlust der Heimat.