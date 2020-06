Mythen der Gegenwart – Von der Platte bis zur Autobahn

Plattenbauten halten wir für eine Erfindung der DDR. Doch es gab sie schon viel früher. In den 60er und 70er Jahren galten sie auch im Westen als zeitgemäß. Was heute kaum noch jemand weiß: Architekten wollten gut erhaltene Altstadtviertel abreißen lassen, um Platz zu schaffen für "moderne" Hochhaussiedlungen.



Um die Jahrhundertwende öffneten die ersten großen Kaufhäuser in Deutschland ihre Türen. Manche von ihnen – wie das KaDeWe in Berlin - präsentierten sich als luxuriöse Konsumtempel, die den gehobenen Geschmack der oberen Fünfhundert bedienten. Lange waren Kaufhäuser aus unseren Innenstädten nicht wegzudenken. Doch jetzt erleben sie schwere Zeiten. Hat sich der "Mythos Kaufhaus" überlebt?



Mit Historikern und einzigartigen Filmaufnahmen geht "ZDF-History" den Mythen auf den Grund. Zeitzeugen, darunter Prominente wie Henry Maske und Enie van de Meiklokjes, berichten vom Leben im Plattenbau und vom Shoppen in den Kaufhäusern der DDR.