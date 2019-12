Prinz Charles - Der ewige Thronfolger

"Er hätte sich damit begnügen können, zu warten und die Hände in den Schoß zu legen, stattdessen hat er das Beste aus dieser Rolle gemacht", sagt Charles' Sohn Prinz Harry, der ebenso wie sein Bruder William für die Dokumentation ein Exklusivinterview gegeben hat. Umweltschutz ist eines der Themen, für das sich sein Vater seit Jahrzehnten engagiert. Die Prinzen erinnern sich, wie er sie schon als Teenager in den Ferien mit an den Strand genommen hat, um Müll zu sammeln.



"Schon damals hat er öffentlich immer wieder vor der Umweltverschmutzung und den Gefahren unserer Wegwerfkultur gewarnt", so Prinz William. Der Thronanwärter nutzt die Möglichkeiten, die seine Stellung ihm bieten, um Projekte, die ihm am Herzen liegen, voranzubringen. Nicht selten wurde ihm das als politische Einmischung angekreidet. Seine Stiftung "The Prince's Trust" will sozial benachteiligten Jugendlichen einen besseren Start ins Berufsleben ermöglichen und initiiert Förderprogramme in strukturschwachen Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit.



Für die Dokumentation hat der Filmemacher John Bridcut den Thronfolger ein Jahr lang begleitet. Das Kamerateam hatte bei offiziellen Anlässen Zugang hinter die Kulissen, es filmte den Prinzen auf Reisen in Staaten des Commonwealth ebenso wie in der englischen Provinz. Herausgekommen ist ein sehr persönliches Porträt, das auch einen Einblick in den privaten Alltag bietet.