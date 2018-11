Promifamilien – reich und berühmt – aber auch glücklich?

Das Imperium der Medici besteht neben Bankwesen und Handel aus großzügigem Mäzenatentum. Über Jahrhunderte prägen sie die Wirtschaft, Politik und Kultur Italiens. Wie wichtig waren die Förderung der Künste und der Kirche für den Machtausbau der Dynastie?



Die Trumps stehen 2016 auf dem Zenit ihrer Macht: Donald Trump ist 45. US-Präsident, seine Tochter Ivanka Beraterin im Weißen Haus, die Söhne Donald Jr. und Eric managen ein weltumspannendes Imperium. Sie haben über Generationen Geld und Macht angehäuft und dabei den Familienzusammenhalt immer groß geschrieben.



Ganz anders die Familie Porsche: Der Zwist zwischen den Erben prägt das Unternehmen über Jahrzehnte und ist bis heute nicht gelöst, denn der alte Patriarch Ferdinand Porsche hat es versäumt, seine Nachfolge klar zu regeln.



Auch bei den Hagens sind Streitigkeiten unter den Künstler-Generationen Eva-Maria, Nina und Cosma Shiva keine Seltenheit. Jede rebelliert auf ihre Weise gegen die eigene Mutter und versucht, den eigenen Weg zu finden.



Lisa Marie Presley hat an ihrem Erbe als einzige Tochter des King of Rock 'n' Roll schwer zu tragen: Mehrere gescheiterte Ehen, Drogensucht und finanzielle Probleme bringen sie immer wieder in die Schlagzeilen. Warum scheint der talentierten jungen Frau nichts zu gelingen?