Speers Täuschung

Honorare und Tantiemen aus seinen Buchverkäufen machen ihn reich. Selbst mit einem gewinnbringenden Verkauf von Hitlers architektonischen Skizzen bereichert er sich ab Ende der siebziger Jahre. Weitere Einkünfte erzielt er durch den diskreten Verkauf von Bildern. Eine Debatte, inwieweit sie ursprünglich aus jüdischem Besitz stammen, kann Speer vermeiden.





Der mittlerweile 76-jährige erlebt zu dieser Zeit seinen "zweiten Frühling", eine Liebschaft zu einer Deutsch-Engländerin, die halb so alt ist wie er. Im Herbst 1981 trifft Speer die Geliebte in einem Londoner Hotel. Er stirbt in den Armen seiner Geliebten. Hitlers Architekt und Rüstungsminister entgeht der Entzauberung des Mythos vom "guten Nazi" zu seinen Lebzeiten. Erst nach und nach wird bekannt, wie sehr Hitlers "Aufrüster" in die Verbrechen des Regimes verstrickt war. Für den Speer-Biografen Dan van der Vat steht fest: "Wenn die Ankläger in Nürnberg das über Speer gewusst hätten, was uns heute an Informationen zur Verfügung steht, wäre er sicher gehängt worden."







Ein Film von Uli Weidenbach.Kamera: Anthony R. MillerSchnitt: Wolfgang Dauth