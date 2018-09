Berlin Berlin: Die Mauertoten

Ebenso an der innerdeutschen Grenze. Die Menschen in West-Berlin sind eingeschlossen, Familien werden geteilt und Menschen von ihren Arbeitsstätten abgeschlossen. In den ersten Tagen und Wochen fliehen Tausende. Oft auf dramatische Weise und im letzten Augenblick. Sie lassen ihre Familie, ihr Hab und Gut zurück. Es kommt zu Zwischenfällen und ersten Toten an der Berliner Mauer.