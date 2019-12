Hitlers Reich privat: Frauen unterm Hakenkreuz

Diese Dokumentation zeigt, inwieweit diese NS-Ideale umgesetzt wurden. In bislang unbekannten Amateurfilmen ist auch eine ganz andere Wirklichkeit überliefert - selbstbewusste Frauen, weit entfernt vom "Heimchen am Herd". Frauen, die Auto fuhren, die in der Öffentlichkeit rauchten, sich elegant kleideten oder Spaß beim Nacktbaden hatten. Ungewöhnliche Einblicke, die unseren Klischeevorstellungen der Frau im "Dritten Reich" massiv widersprechen.