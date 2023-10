Mit Herz und Holly: Diagnose Neustart

Als die frischgebackene Medizinerin Holly Sass im beschaulichen Tangermünde aufschlägt, rennt sie bei Landärztin Dr. Katrin Herz offene Türen ein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Patienten stehen Schlange, und Ehemann Bernd ist kurz davor, seiner Frau die rote Karte zu zeigen: So kann es nicht weitergehen! Die Praxis braucht Verstärkung, und schneller als Holly ihr Fahrrad abgeschlossen hat, liegt schon der Arbeitsvertrag auf dem Tisch.



Dabei ist die Berlinerin eigentlich aus ganz anderen Gründen an die Elbe gereist: Holly ist auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter, deren Spuren sich 32 Jahre zuvor in diesem Ort verloren haben.



Die Frauen vereinbaren einen Deal: Holly darf mit der Unterstützung von Praxis-Assistent Dean im Archiv auf Spurensuche gehen, wenn sie im Gegenzug Katrins Back-up bei der Patientenversorgung wird. Gleichzeitig ermöglicht Dr. Katrin Herz Holly den Kontakt zu dem vorherigen Praxisbesitzer, Dr. Volker Wernitz, der Hollys Mutter wahrscheinlich als eine seiner Patientinnen kannte und jetzt bei der Suche weiterhelfen könnte.



Holly startet selbstbewusst ihre erste Sprechstunde: Die ehemalige Leistungssportlerin Anne Cielinski hat Arthrose und möchte ein weiteres Rezept für ihr Schmerzmedikament. Leider handelt es sich dabei um einen Wirkstoff, den Holly aufgrund einer Studie als fragwürdig einstuft. Sie verweigert der Patientin das gewünschte Rezept, und die Empörung ist groß. Ob das alles so eine gute Entscheidung war mit der Landärztin?



Zuflucht findet Holly bei ihrem Vermieter, dem Bootsbauer Gregor Seefried, der allerdings nicht so unbekümmert und frei ist, wie es scheint.