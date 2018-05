Interview mit Regisseur, Kameramann und Co-Autor Miguel Alexandre

Harald Göckeritz ist ein Drehbuchautor, mit dem mich eine lange Freundschaft verbindet, die 20 Jahre zurückreicht. Er schrieb schon das Drehbuch zu meinem Abschlussfilm "Nana" an der Münchner Filmhochschule. Seitdem haben wir an zahlreichen Projekten gemeinsam gearbeitet. Bei manchen dieser Projekte hat Harry das Drehbuch allein geschrieben, bei anderen haben wir es gemeinsam verfasst. In diesem Fall bat mich Harry um Unterstützung, in Absprache mit Produzentin Jutta Lieck-Klenke, mit der uns ebenfalls eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet. Es war also eine Form der Teamarbeit, die wir alle kennen und schätzen.