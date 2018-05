Denn du bist Staub Nach Motiven von Caroline Graham

Um James zu schützen, muss Sergeant Jones den Midsomer-Wanderclub auf eine mehrtägige Tour in den wildromantischen Lake District begleiten. Derweil ermittelt Barnaby in akribischer Büroarbeit, dass der Mörder in der Gruppe mitwandert. Der Kontakt per Handy ist unmöglich. Also nimmt Barnaby per Hubschrauber die Verfolgung auf und steuert Jones mit Armbewegungen zum Showdown.