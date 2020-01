Eine Hochzeit und dreieinhalb Todesfälle

Laurel Newman (Kelly Brook) hatte zusammen mit ihrem Kollegen Jordan Briggs (Colin McFarlane) eine kontroverse Call-in-Talkshow für Radio Midsomer betrieben. Rechtsmedizinerin Fleur Perkins (Annette Badland) entdeckt an der Leiche, dass der Täter vom Korsett ihres Hochzeitskleides ein Stück Seidenband abgeschnitten und es um ihre Zunge geknotet hat.



Wie Laurels Ehemann und mittlerweile Witwer Gavin Webster (Michael Fox) berichtet, hatte es offenbar wegen Laurels Radioshow eine Reihe bedrohlicher E-Mails gegeben. Zudem waren Laurel in jüngerer Zeit verschiedentlich tote Tiere zugeschickt worden, allesamt ebenfalls mit einem um die Zunge geknoteten Band.



Gavins Eltern, die Psychologin Hazel (Fenella Woolgar) und der wegen Betrugs vorbestrafte Rechtsanwalt Phil (Nick Hancock), machen keinen Hehl daraus, dass ihnen Laurel wegen ihrer kontroversen, streitsüchtigen Art nicht übertrieben sympathisch war.



Inspector Barnaby (Neil Dudgeon) und Sergeant Winter (Nick Hendrix) erfahren auch, dass Laurel ein Kleid der Designerin Serena Madison (Camilla Arfwedson) trug, die vor zwei Jahren noch mit Gavin verlobt war. Dieser hatte sie buchstäblich am Tag ihrer Hochzeit verlassen, um mit Laurel zusammen zu sein.



Serena Madison jedoch bestreitet, mit Laurels Tod etwas zu tun zu haben. Und sogar Gavin erklärt Barnaby, dass er Serena für außerstande halte, einen Menschen zu töten oder auch nur grobe, geschmacklose Scherze mit Tieren zu treiben.



Schnell wird offensichtlich, dass kaum einer der Menschen in Laurels Umfeld bereit ist, der Polizei mehr als die halbe Wahrheit zu sagen. Noch offensichtlicher ist, dass die meisten Personen durch ein Geflecht aus Geheimnissen und Lügen zusammenhängen.



Auch Jordans Tochter Grace Briggs (Ella Balinska) gehört dazu, die - wie Serena Madison - heimlich für eine "Honigfallen"-Agentur tätig war, die gegen Gebühr die Treue von verheirateten oder zukünftigen Ehemännern auf die Probe stellt.



Der Kreis der Verdächtigen erweitert sich zusehends, und Inspector Barnaby muss das Letzte aus seinen kleinen grauen Zellen herauskitzeln, um nicht die Übersicht zu verlieren und dem Mörder auf die Schliche zu kommen.