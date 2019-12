Mord nach altem Rezept

PR-Spezialistin Emani Taylor (Amber Aga) und ihre Schwester, die Brauerin Faiza Jindal (Anjli Mohindra), hatten am Vorabend die Premiere ihrer ersten eigenen Bierspezialität, des sogenannten Cursed Ale, gefeiert. Der als ungeplante Zutat geendete Adam Osoba (Justin Pierre) war Emanis Ghostwriter für ein Braukunst-Buch.



DCI John Barnaby (Neil Dudgeon) und DS Jamie Winter (Nick Hendrix) sehen sich in kürzester Zeit mit einer großen Zahl von möglichen Verdächtigen und Motiven konfrontiert: So hatte Osoba als Ghostwriter nicht nur für Emani Taylor gearbeitet, sondern auch für den alternden Theaterstar Sylvia Reynolds (Elaine Paige) und den mittlerweile im Altersheim lebenden, geläuterten und hochdekorierten Alt-Gangster Keith Grundy (Michael Byrne).



Einen Grund, Adam zum Schweigen bringen zu wollen, hat darüber hinaus sein ehemaliger Ehemann Kwame Asante (Chu Omambala), mit dem Adam vor drei Jahren einen schweren Versicherungsbetrug begangen hatte. Und zu allem Überfluss lastet auch noch ein Fluch auf den Gebäuden von Causton Abbey und jenen, die dort leben. Ausgesprochen haben soll ihn vor beinahe 500 Jahren ein Mönch namens Bruder Jozef.



Trotz intensiver Kleinarbeit kommen Barnaby und Winter mit keiner dieser Spuren weiter - die Motive sind unzureichend, und die Verdächtigen haben sichere Alibis. Nur wenig später wird Emani Taylor zu nächtlicher Stunde im Garten von Causton Abbey mit einem gewaltigen gabelartigen Brauwerkzeug aus dem Mittelalter aufgespießt. Dem Täter war offenbar daran gelegen, eine Verbindung zu dem ominösen Fluch des Bruder Jozef herzustellen.



Barnaby zweifelt zunehmend daran, dass die Morde an Adam Osoba und Emani Taylor tatsächlich zusammenhängen, und stellt eine gewagte Hypothese auf. Ob ihn seine Vermutung auf die richtige Spur führt?