Die Darsteller aus "Kommissar Beck"

Peter Haber wurde 1952 in Stockholm geboren. Als Sohn einer Schwedin und eines Deutschen wuchs er in der Nähe der schwedischen Hauptstadt auf und sammelte dort in seiner Kindheit früh Bühnenerfahrung in einem Laientheater. Seine Ausbildung erhielt der Mime an der Staatlichen Schauspiele Stockholm, anschließend erhielt er mehrere Theaterengagements, besonders häufig spielte er in Stücken von Shakespeare.



Haber ist zudem ein begeisterter Tenor. Er spricht akzentfrei Deutsch, was ihm auch Filmarbeiten außerhalb seines Heimatlandes ermöglichte. Zu seinen bekanntesten Auftritten zählen Rollen in den Reihen „Tatort“ (2006) und „Der Kommissar und das Meer“ (2008) sowie Parts in dem TV-Film „Den Tag mehr Leben“ (2009) von Jan Ruzicka. Seit 1997 spielt er den Kommissar Martin Beck in der gleichnamigen schwedischen Krimiserie.

Bildquelle: ZDF/Bengt Wanselius