Das Beck-Team muss bis auf Weiteres ohne den vom Dienst suspendierten Josef auskommen. Die interne Ermittlung gegen ihn wegen seines vermeintlichen tätlichen Angriffs auf einen Mitarbeiter der Geheimpolizei SÄPO wird noch einmal aufgerollt. Angeblich sind neue Beweise aufgetaucht, die Josef schwer belasten. Auch Teamleiterin Alex gerät nun unter Druck.



Zunächst müssen sich die Ermittler allerdings mit einem mysteriösen Mordfall an einer Tankstelle befassen. Ein 43-jähriger Familienvater wurde erschossen, als er gerade seinen Wagen auftanken wollte. Kurz bevor die Schüsse fielen, hat ein Lastwagenfahrer im Café der Tankstelle ein verdächtiges Gespräch zwischen einer Frau mit einer auffälligen Narbe im Gesicht und deren Teenager-Tochter angehört.



Derweil überrascht der SÄPO-Chef Klas Fredén den suspendierten Josef mit einem Angebot: Er will ihn in dem internen Ermittlungsverfahren unterstützen, wenn Josef ihm dafür einen Gefallen tut. Es geht um ein gestohlenes Botticelli-Gemälde, das sich angeblich in Stockholm befindet und schon bald außer Landes geschafft werden soll. Josef soll sich an die Fersen von Julia Grandnik heften, um das zu verhindern. Bei Julia handelt es sich ausgerechnet um die verdächtige Frau aus dem Tankstellen-Café.



Josef macht sie in einem Hotel ausfindig und verschafft sich unter einem Vorwand Zugang zu ihrem Zimmer. Wenig später ist Julia tot. Die Bilder der Überwachungskamera zeigen Josef, wie er gewaltsam in ihr Zimmer eindringt. Ansonsten waren in der kompletten Nacht offenbar keine weiteren Personen vor Ort. Die Ermittler sind entsetzt. Haben sie sich in ihrem Kollegen Josef getäuscht?