Vilhelm, der Enkel von Martin Beck, absolviert seinen ersten Einsatz als Auszubildender bei der Polizei. Mit seiner älteren Kollegin Trine fährt er zu einem Haus, aus dem ein Einbruch gemeldet wurde. Doch der vermeintliche Routinefall wird zum traumatischen Erlebnis. Vilhelm findet den 17-jährigen Samir tot in seinem Zimmer. Er wurde offenbar erschlagen. Das Beck-Team übernimmt die Ermittlungen. In deren Verlauf entdeckt Josef in Samirs Zimmer teure Turnschuhe und Designerkleidung. Woher hatte der Jugendliche das Geld dafür?



Als Josef und Teamleiterin Alex die Mitschüler von Samir befragen, erfahren sie von einem Vorfall auf einer Party. Ein anderer Jugendlicher, Anton, hatte ihn dort in den Swimmingpool gestoßen und damit gedroht, ihn umzubringen. Nun ist Anton verschwunden. In dessen Zimmer finden die Ermittler einen Umschlag, der einen Schlüssel und eine größere Geldsumme enthält. Wenig später wird auch Anton tot aufgefunden.



Der Fall zieht immer weitere Kreise, denn von Samirs Mitschülerin Stella fehlt ebenfalls jede Spur. Es stellt sich heraus, dass die drei Jugendlichen unter einer Decke steckten.