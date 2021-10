Das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen: In der Grundschule ist es oft noch unterschiedlich mit dem Du und Sie. Besonders in den ersten beiden Jahren werden viele Lehrer und Lehrerinnen geduzt. Trotzdem werden sie meistens mit Herr oder Frau angesprochen. Ihre Schüler sagen dann zum Beispiel: "Frau Schulz, kannst du mir mal bitte helfen." Für die meisten älteren Schüler und Schülerinnen ist es dann klar, dass sie ihre Lehrerinnen und Lehrer mit "Sie" ansprechen, also siezen. Das ist bisher so üblich in Deutschland. Eine feste Regel ist es aber nicht.