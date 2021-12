Buchzeit im Winter 2021

Quelle: Matthes & Seitz Berlin

Can Xue wird immer wieder für den Nobelpreis gehandelt und ist in diesem Jahr für den Booker Prize nominiert. Sie gilt als die einzige Autorin, die sich im Avantgarde-Literaturbetrieb der Volksrepublik China etablieren konnte. Nun ist sie endlich auch auf Deutsch zu lesen: Liebe im neuen Jahrtausend. Wei Bo unterhält Beziehungen zu vier Frauen und erlebt dabei die unterschiedlichsten Facetten der Liebe: komische, absurde, groteske, tragische. Dabei zeichnet Can Xue eine Gesellschaft, in der Überwachung und Kontrolle allgegenwärtig sind, in der Paranoia und Misstrauen herrschen und in der auch die Mitmenschlichkeit zu einer Frage von Kommerz und Industrie verkommt.