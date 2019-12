"Wir waren Charlie"

Der Zufall will es, dass er noch lebt: Am 7. Januar 2015 verschläft Luz die Redaktionssitzung bei "Charlie Hebdo". In einem intimen, lebendigen Porträt lässt er die Redaktion wieder aufleben.

Beitragslänge: 1 min Datum: 20.12.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.12.2020