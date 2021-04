Games-Tipp: "Lost Words: Beyond The Page"

In dem Videospiel "Lost Words: Beyond The Page" wird das Tagebuch eines Mädchens zum Geschicklichkeitsspiel. Die Protagonistin springt von Wort zu Wort, interagiert mit Sätzen und Objekten. Durch das Tagebuch erwacht die Fantasie-Welt Estoria zum Leben.

