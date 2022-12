Rod Stewart: It Had to Be You

Im Oktober 2002 zeigt sich "Raubein" Rod Stewart von seiner sanften Seite: Er interpretiert auf seinem Album "It Had to be You" mit samtweicher Stimme Evergreens aus dem "Great American Songbook".

Verfügbarkeit: Im TV-Programm: 3sat, 31.12.2022, 06:30 - 07:15 Verfügbarkeit: Video verfügbar ab 31.12.2022, 06:00 Video herunterladen