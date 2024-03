Arbeit, Feiern, nasses Grün - der Tag kompakt

Guten Abend,

bei der Bahn soll sie ab 2029 kommen, die 35-Stunden-Woche, wer länger arbeiten will, soll das aber auch tun können. Diskutiert wird, ob das ein Modell auch für andere Branchen ist. Vertreter von Grünen und Linken sagen ja, kritische Stimmen kommen von Union und FDP. Arbeitgebervertreter warnen, verkürzte Arbeitszeiten würden den Fachkräftemangel noch verschärfen.

Einen positiven Effekt könne sie "jetzt erstmal" nicht sehen, sagt die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer auf Phoenix. In welchen Branchen verkürzte Wochenarbeitszeiten dennoch möglich seien, hänge "sehr vom Beruf ab". Von einem Zukunftsmodell will auch Hagen Lesch vom Institut der deutschen Wirtschaft nicht sprechen, vielmehr sei das in vielen Bereichen längst "gelebte Praxis", sagt er im Mittagsmagazin . Wichtig sei, dass Arbeitszeit flexibel ist - für den Betrieb und für die Beschäftigten. Und wie wird das in anderen Unternehmen nun gehandhabt? Henriette de Maizière hat nachgefragt - herausgekommen ist ein gemischtes Bild:

28.03.2024 | 5:09 min

Arbeitsmarkt: Durchwachsene Zahlen

Katastrophentöne wolle sie nicht anschlagen, aber "die Richtung stimmt seit einer ganzen Weile nicht mehr", sagt Bundesagentur-Chefin Andrea Nahles heute bei der Präsentation der Arbeitslosenzahlen. Für Arbeitslose sei es derzeit so schwierig wie selten zuvor, eine neue Stelle zu finden und das Risiko, seinen Job zu verlieren, steige. Der Bestand an offenen Stellen bei der BA sei im Abwärtstrend. Im März ging die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat zwar zurück, stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat allerdings an. Grund: Die konjunkturelle Flaute macht sich nach wie vor am Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Zahlen im Einzelnen:

28.03.2024 | 1:43 min

RKI-Bericht: Was wird entschwärzt?

Es gibt viele geschwärzte Stellen in den 1.000 Seiten Sitzungsprotokollen des RKI zur Corona-Krise - Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigt nun mehr Transparenz an: Sie sollen "weitestgehend" freigegeben werden. Doch wie weit? Denn fürs Entschwärzen gibt es weiterhin Hürden. Kollege Nils Metzger erläutert, welche:

Verfassungsgericht: Gespräche über Schutz vor Extremisten

Ziel sei es, "Bestrebungen vorzubeugen, welche die Unabhängigkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit in Frage stellen wollen", heißt es etwas sperrig im Arbeitsentwurf des Justizministers - kurz: Es geht darum, das Verfassungsgericht vor Extremisten zu schützen. Justizminister Marco Buschmann hofft, eine Grundgesetzänderung noch in der bis Herbst 2025 laufenden Amtszeit der Ampel unter Dach und Fach zu bekommen - dafür ist die Zustimmung der Union nötig. Verhandelt wird, wie die CDU/CSU-Fraktion heute bestätigt. Eine Einigung gebe es aber noch nicht, dementieren beide Seiten anderslautende Berichte. Weitere Gespräche seien nach Ostern geplant.

Partypause: Ist das Tanzverbot an Karfreitag zeitgemäß?

"Stille Feiertage" wie der Karfreitag sind in Deutschland besonders geschützt. Für viele sind es die wichtigsten Gedenktage des Jahres, andere finden, sie gingen mit nicht mehr zeitgemäßen Verboten einher und fühlen sich in ihren Grundrechten eingeschränkt. Was genau gilt, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Bayern etwa sind unter anderem "musikalische Darbietungen jeder Art in Räumen mit Schankbetrieb" verboten. Das Tanzverbot löst immer wieder Diskussionen aus. Manche feiern mit einer Art Protestveranstaltung dagegen an. Dieser Beitrag zeigt das Pro und Contra:

28.03.2024 | 3:01 min

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Für riskante Geschäften veruntreute er Kundeneinlagen in Milliardenhöhe: Sam Bankman-Fried, einst Shooting-Star der Kryptoszene, mittlerweile wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt, wird für lange Zeit hinter Gittern sitzen. Ein New Yorker Gericht verkündet heute das Strafmaß: 25 Jahre Haft.

Gesagt

Du weißt gefühlt nie wirklich, was Sache ist. Kannst du spielen, kannst du nicht spielen. Ist der Platz ein Sumpf oder nicht. Als Mannschaft ist das irgendwann nervig. Julian Günther-Schmid, Spieler beim FC Saarbrücken

Hält er oder hält er nicht? Vor dem Pokalkracher gegen Kaiserslautern am Dienstag ist beim FC Saarbrücken wieder Zähneklappern angesagt. Als Vormittag rund um den Ludwigspark zarter Regen einsetzt, richten sich sogleich besorgte Blicke auf den Rasen. Selbst für die eigenen Spieler ist er ein Rätsel. Und nach dem Spiel der deutschen Nationalelf gegen die Niederlande in Frankfurt hat jetzt auch der DFB eine Diskussion über nasses Grün an den Hacken - denn der Verband habe selbst um Bewässerung gebeten, heißt es.

