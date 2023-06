Warum also geben Menschen dem Vertreter dieser Partei, der "Höcke-AfD", ihre Stimme? Einer Partei, deren Kompetenzwerte in Umfragen verheerend niedrig sind? Warum wird ein Mann gewählt, der mit Themen wie Grenzschutz, dem Euro oder Energiepolitik für sich geworben hat? Die allesamt nicht in die Zuständigkeit eines Landrats fallen? Was bedeutet das alles für die anstehenden Landtagswahlen 2024 in Brandenburg, Sachsen und - ja: Thüringen?