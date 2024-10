Update am Morgen: Muskelspiele und Frauenrechte in China

Guten Morgen,

stark, stärker, China . Dieses Bild von sich will die Volksrepublik gerne der Welt präsentieren. Mit einem massiven Militärmanöver rund um Taiwan hat Peking am Montag eine Machtdemonstration geliefert und seinen Anspruch auf die Insel bekräftigt. Während China also außenpolitisch seine Muskeln spielen lässt, widersetzen sich im Land immer mehr Frauen dem Herrschaftsanspruch der fast ausschließlich männlichen Führungsriege.

Der Widerspenstigen Zähmung gelingt der Regierung Xi Jinping nicht durchgehend.

Ein Kind kann ich mir vorstellen, aber heiraten auf keinen Fall! Ich brauche keinen Mann, der auf dem Sofa sitzt, Fernsehen guckt und mir sagt, wie ich die Hausarbeit machen soll. „ Yueyue, Feministin aus China

Mit ihren 22 Jahren will sie andere Frauen ermutigen, unabhängiger zu leben. Heiraten, Kinder kriegen - auch im streng regulierten China regt sich Widerstand gegen Traditionen. Das Kontrastprogramm findet unsere Korrespondentin Miriam Steimer in Shanghai auf dem sogenannten Heiratsmarkt in einem Park. Ein beliebter Ort für Rentnerinnen und Rentner, besonders am Wochenende. Ihre Kinder haben oft keine Ahnung, dass ihre Eltern nach passenden Partnerinnen und Partnern für sie suchen.

Auf die Frage, warum viele junge Leute in China nicht mehr heiraten wollen, antwortet eine ältere Frau, die schon seit zehn Jahren das Verkuppeln für Verwandte übernimmt:

Sie haben immer höhere Ansprüche, sie wollen ihre Freiheit. „ Chinesin, die die Partnersuche für ihre Verwandten übernimmt

Über Gewalt an Frauen zu sprechen ist vielerorts in China noch ein Tabu. Und wer sich als Feministin bezeichnet, wird bedroht und eingeschüchtert, das hat Yueyue selbst erlebt: "Ich weiß nicht, warum ich jeden Tag von so vielen Männern beschimpft werde. Warum sie sich angegriffen fühlen. Ich sage nur, dass wir Frauen stark sind und dass wir stark sein müssen." Über Chinesinnen, die sich nicht diktieren lassen wollen, wie sie zu leben haben, berichtet Miriam Steimer heute im auslandsjournal.

Lage im Nahost-Konflikt

USA kritisieren Israels Angriffe in Beirut: Ungewöhnlich scharfe Kritik aus Washington: Die USA äußern Bedenken zu Israels Vorgehen im Libanon - und fordern bessere Bedingungen im Gazastreifen.

EU sucht mit Golfstaaten nach Frieden in Nahost: Erstmals trifft sich der Golfkooperationsrat mit der EU zu einem Gipfel. Es geht um die großen Themen: Frieden im Nahen Osten und in der Ukraine, Terrorismus und Menschenrechte.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was heute noch wichtig ist

Internationale Energieagentur legt "Weltenergieausblick" vor: Ein Schwerpunkt liegt angesichts geopolitischer Spannungen auf der Frage der Energiesicherheit. Außerdem befasst sich der jährliche Bericht der IEA mit dem weltweiten Fortschritt bei der Energiewende und beim Erreichen von Klimazielen.

Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz: Im Bundestag wird Olaf Scholz heute seine Regierungserklärung zum EU-Gipfel abgeben. Auf der Tagesordnung stehen außerdem eine Regierungsbefragung mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sowie die erste Lesung eines Gesetzes zur Änderung des Befristungsrechts für die Wissenschaft.

Italien nimmt Flüchtlingslager in Albanien in Betrieb: Das erste Boot mit 16 Männern aus Bangladesch und Ägypten wird am Mittwoch in dem Nicht-EU-Land erwartet. Andere europäische Länder verfolgen das Experiment der Rechtsregierung von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni aufmerksam.

Grafik des Tages

Die deutschen Hochschulen kommen einer Studie zufolge bei Patentanmeldungen hinter den US-Universitäten auf den zweiten Platz. Eine andere Reihenfolge ergibt sich allerdings im Effizienzranking: Dabei wird die Anzahl der internationalen Patentanmeldungen auf die Größe des Hochschulbereichs bezogen. Spitzenreiter ist hier die Schweiz, Deutschland liegt wieder knapp hinter den USA auf dem achten Platz.

Zahl des Tages

Mehr als 2,8 Milliarden Menschen, etwa ein Drittel der Weltbevölkerung, können sich keine gesunde Ernährung leisten. Die Zahlen stammen von den UN. Zwischen 713 Millionen und 757 Millionen seien im Jahr 2023 von Hunger bedroht gewesen. Der heutige Welternährungstag soll darauf aufmerksam machen, dass noch immer nicht alle Menschen auf der Welt Zugang zu Nahrung und sauberem Wasser haben.

Weitere Schlagzeilen

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch wird es nach Nebelauflösung heiter bis sonnig. Teils kann sich der Nebel aber auch den Tag über zäh halten. Im Nordwesten ist es etwas wolkiger. Dabei sind einzelne kurze Schauer möglich. Die Höchstwerte erreichen 13 bis 24 Grad.

