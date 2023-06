Update am Morgen : Wen Putin stärkt

Es beginnt also ein voller Tag in Brüssel, an dessen Ende gewiss keines der gewaltigen Probleme gelöst sein wird. Natürlich dürfte auch hier und da gestritten werden. Ungarn etwa pocht ja besonders laut auf eigene nationale Interessen, die - wie Victor Orban glauben machen will - mit dem Schicksal der Ukraine nichts zu tun hätten. Mit dieser Meinung steht er aber allein. Die riesengroße Mehrheit in der EU sieht das geschlossen anders.