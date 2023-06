Sie bilden in sechs Bundesländern zusammen eine Regierung: CDU und Grüne. Doch jetzt hat der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz die Grünen "auf absehbare Zeit" als Hauptgegner ausgemacht. Denn schließlich seien sie "dafür verantwortlich, dass diese Polarisierung in der Energiepolitik entstanden ist", so Merz. Sie hätten so den Wahlsieg der AfD in Sonneberg möglich gemacht. Bei den Grünen wundert man sich.