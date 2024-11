Update am Abend: "D-Day"-Papier - Bauernopfer und Kinderpost

Update am Abend

Guten Abend,

die FDP zieht erste Konsequenzen aus dem "D-Day"-Papier: Bijan Djir-Sarai tritt von seinem Amt als Generalsekretär der Partei zurück. Ist er nur ein "Bauernopfer"? Wer wusste was in der FDP ? Und wie sieht die politische Zukunft von Parteichef Christian Lindner aus? Das und weitere wichtige Themen des Tages zusammengefasst:

Was ist das "D-Day"-Papier?



Das steht im "D-Day"-Papier der FDP Es ist ein achtseitiges Schriftstück zu Ablaufszenarien und Maßnahmen, wie die FDP aus der Ampel-Koalition aussteigen könnte und wann "der ideale Zeitpunkt" dafür wäre.



So reagiert die Politik auf den "D-Day"-Plan Der Begriff D-Day ist vor allem im Kontext der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 bekannt. Die militaristische Sprache, etwa auch die "offene Feldschlacht", von der im Papier die Rede ist, stieß den Ex-Ampel-Partnern der FDP bitter auf.

29.11.2024 | 27:12 min

Wer hat was gewusst?

Wer das Papier verfasst hat und in der Partei Kenntnis davon hatte, ist nicht bekannt. Wulf Schmiese glaubt nicht, dass es aus der Feder der Parteispitze stammt, es sei nämlich "gruselig geschrieben, das ist wie erstes Semester Betriebswirtschaft, so ein Marketingsprech, das ist wirklich eher schlicht", meint er:

Das ist so ein bisschen Kinderpost. „ Wulf Schmiese, stellvertretender Leiter ZDF-Hauptstadtstudio

Djir-Sarai will jedenfalls davon nichts gewusst haben. "Ich habe unwissentlich falsch über ein internes Dokument informiert. Dies war nicht meine Absicht, da ich selbst keine Kenntnis von diesem Papier hatte, weder von der Erstellung noch von der inhaltlichen Ausrichtung", sagte er heute Mittag bei seinem kurzen Pressestatement.

29.11.2024 | 7:28 min

Warum muss ausgerechnet Djir-Sarai gehen?

Der zurückgetretene Generalsekretär beteuerte noch gestern, dass der Begriff "D-Day" nicht gebraucht worden sei. Doch mit der Veröffentlichung des Papiers auf der FDP-Seite war diese Argumentation hinfällig: Der Begriff tauchte auf jeder der acht Seiten auf. "Der Grund des Rücktritts ist, dass hier mit zweierlei Wording hantiert wurde", erklärt Schmiese.

Für Alexander von Lucke ist Djir-Sarai "in gewisser Weise ein Bauernopfer", sagt er bei ZDFheute live. "Er hält den Kopf hin, übrigens völlig zurecht, weil er der strategisch Verantwortliche ist, aber die Kenntnis dieses Plots verorte ich in viel größerem Maße in der gesamten Parteispitze."

29.11.2024 | 3:20 min

Eine Frage, die sich jetzt stellt: Was macht Christian Lindner ? Der Ex-Finanzminister wird am Abend übrigens im heute journal Rede und Antwort stehen: zu sehen ab 22 Uhr im TV und bei ZDFheute.de

Und sonst noch?

Steuerentlastungen, einheitliche Ladekabel, teurere Bahntickets und einige Streckensperrungen enden - im Dezember treten einige Änderungen in Kraft.

KI-Beauty-Filter verzerren die Wirklichkeit und die Körperwahrnehmung. Weil das besonders für Minderjährige gefährlich ist, reagiert TikTok - und kündigt neue Einschränkungen an.

Der Rubel befindet sich in freiem Fall. Das hat zum einen Auswirkungen auf Importe und Exporte, könnte aber auch Putins Kriegswirtschaft schwächen.

28.11.2024 | 2:38 min

Lage im Nahost-Konflikt

EU ruft zu Einhaltung der Waffenruhe auf: Seit Mittwoch gilt im Nahost-Konflikt eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah. Nach einzelnen Verstößen ruft die EU beide Parteien zur Wahrung der Waffenruhe auf.

29.11.2024 | 0:22 min

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Ukraines Energieversorgung in wachsender Gefahr: Der militärische Chefkoordinator der deutschen Ukraine-Hilfe, Christian Freuding, sieht die Energieversorgung der Ukraine wegen der gezielten russischen Angriffe in wachsender Gefahr. Zugleich machte der Generalmajor deutlich, dass er wegen der Winterwitterung in den Kampfgebieten nicht mit einer Entlastung für die Ukraine rechne. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf das Bundeswehr-Videoformat "Nachgefragt".

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

2,774 Millionen - Die Zahl der Arbeitslosen ist im November im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Aktuell sind 2,774 Millionen bei den Jobcentern als arbeitssuchend registriert. Das sind allerdings 168.000 mehr als im November 2023, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Oktober um 0,1 Punkte auf 5,9 Prozent.

Doch wieder ein Aber: Die Situation der Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt hat sich verschlechtert. Zu diesem Ergebnis kommt das Inklusionsbarometer Arbeit, das die Aktion Mensch mit dem Handelsblatt Research Institute veröffentlicht hat. Im Oktober 2024 seien 177.280 Menschen mit Behinderung in Deutschland arbeitslos gewesen - ein deutlicher Anstieg:

Quelle: ZDF

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Im Livestream

Sein erstes Halbjahr als Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen endet für Christian Wück mit den Herausforderungen gegen die Schweiz und Italien. Das Nationalteam steckt im Umbruch, im nächsten Jahr geht es zur Europameisterschaft ebenfalls ins Land der Eidgenossen. Der 51-Jährige will heute im Züricher Letzigrund und am Montag in Bochum gegen Italien viel ausprobieren.

Das ZDF überträgt das Spiel der Deutschen gegen die Schweiz ab 20 Uhr im Livestream

Streaming-Tipps für den Feierabend und das Wochenende

04.12.2024 | 44:37 min

Terra X: Die frühen Hochkulturen des Nahen Ostens geben bis heute Rätsel auf. Der Orientalist Daniel Gerlach besucht sagenumwobene Schauplätze der Geschichte, um ihre letzten Geheimnisse zu lüften. Die frühen Hochkulturen des Nahen Ostens geben bis heute Rätsel auf. Der Orientalist Daniel Gerlach besucht sagenumwobene Schauplätze der Geschichte, um ihre letzten Geheimnisse zu lüften. "Die letzten Geheimnisse des Orients" : Am Sonntag, 19.30 Uhr im TV und vorab in der Mediathek. (44 Minuten)

01.12.2024 | 43:29 min

Und gaaaanz viel Wintersport . Das ZDF überträgt am Samstag ab 12 bis 19 Uhr und am Sonntag ab 11:50 Uhr bis 18.55 Uhr, unter anderem die Wettkämpfe im Skispringen, Ski Alpin und Langlauf.

Genießen Sie Ihren Abend!

Lukasz Galkowski und das gesamte ZDFheute-Team