Bahn, Ladekabel, Steuern: Das ändert sich im Dezember

Die Bahn will 41 vielbefahrene Strecken grundsanieren. Den Start machte im Juli die Riedbahn, ab dem 15. Dezember soll sie wieder befahrbar sein. (Archivfoto)

Was sich im Dezember außerdem noch ändert - ein Überblick:

Deutsche Bahn: Zwei wichtige Strecken wieder frei

Direktverbindung von Berlin nach Paris startet

Ab dem 16. Dezember können Bahnreisende direkt von Berlin in die französische Hauptstadt Paris fahren – über Frankfurt, Karlsruhe und Straßburg. Die Fahrzeit soll rund acht Stunden betragen.

Höhere Preise für Bahntickets

Im ersten Halbjahr hat die Deutsche Bahn rund 1, 2 Milliarden Verlust gemacht. Bis 2027 jedoch will der Konzern mit einem Sanierungsprogramm die Trendwende schaffen.

Einheitliche Ladekabel für Smartphones und Co.

Steuerentlastungen beim Grund- und Kinderfreibetrag

Weihnachtsbäume kosten mehr

Weihnachtsbäume sind in diesem Jahr im Schnitt etwas teurer als im Vorjahr. Der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger bezifferte die Preisspanne zuletzt auf 22 bis 30 Euro pro Meter Nordmanntanne. Dies sei ein Euro mehr als im Vorjahr. Bereits im letzten Jahr waren die Preise für Weihnachtsbäume gestiegen.

Knapp 30 Millionen Weihnachtsbäume werden in Deutschland jedes Jahr verkauft, die meisten kommen von Plantagen und sind mit Pestiziden besprüht – "Bio-Bäume" sind die Ausnahme.

Tage werden wieder länger

Am 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Während der Wintersonnenwende steht die Sonne so flach über dem Horizont wie sonst nie im Jahr. Entsprechend geht sie spät am Morgen auf und früh wieder unter. Ab dem 22. Dezember werden die Tage dann wieder länger.