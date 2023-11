EU zu USB-C: Ein Ladekabel für alles - auch für iPhones

Wenn Apple am Dienstag ein neues iPhone vorstellt, schauen viele auf die Ladebuchse. Analysten erwarten, dass der US-Konzern sich mit dem iPhone 15 an eine neue EU-Richtlinie anpasst und erstmals ein Handy mit USB-C-Anschluss vorstellt. Denn künftig sollen zahlreiche in der EU verkaufte Elektrogeräte einen einheitlichen Stecker haben. Die wichtigsten Fragen zur neuen Regelung im Überblick.